Xbox Game Pass: i nuovi giochi di gennaio 2022 annunciati

Gli abbonati a Xbox Game Pass avranno molto da giocare a fine gennaio 2021. Sono stati appena annunciati i giochi in arrivo sul servizio (ossia è emersa l'immagine ufficiale con l'elenco completo, trovata direttamente sul sito ufficiale di Xbox) che comprendono alcune novità davvero importanti e molto attese.

Ecco i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di gennaio 2022:

Diciamo che tutti i tripla A multipiattaforma più rilevanti del periodo e le produzioni di livello indipendente più grosse saranno comprese da subito nel servizio.

Elenco giochi fine gennaio 2021 su Xbox Game Pass

C'è veramente di che scergliere: Death's Door è considerato uno dei migliori titoli nel suo genere, la Hitman Trilogy raccoglie gli ultimi tre capitoli della serie di IO Interactive, che molti considerano l'apice del genere stealth, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è attesissimo da tutti gli amanti dei giochi cooperativi, mentre Windjammers 2 è la speranza di vedere rinnovato un classico da sala giochi risalente all'epoca 16-bit. In realtà non c'è un singolo gioco di questo elenco che non valga la pena di provare. Anche quelli di generi più particolari, come Taikono Tatsujin The Drum Master e Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition sono sicuramente appetibilissimi per gli appassionati, soprattutto perché parte di franchise che raramente hanno sentito odore di Xbox.