Dying Light 2: svelate le dimensioni del download su PS5

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Dying Light 2: Stay Human, ma le dimensioni del download della versione PS5 sono state già svelate.

La soffiata come al solito arriva da PlayStation Game Size su Twitter, account che come suggerisce il nome è sempre molto aggiornato sull'argomento. Stando alle informazioni condivise, le dimensioni del download di Dying Light 2: Stay Human saranno di 30,86 GB in Europa per la versione 01.001.000.

La versione per il mercato USA ha dimensioni leggermente maggiori, ovvero 32,5 GB, mentre quella per la Germania in totale pesa solo 24,84 GB, il che probabilmente è dovuto alla presenza della sola lingua tedesca.

Per quanto riguarda le altre versioni di Dying Light 2: Stay Human al momento non ci sono dati certi. K-Med su Twitter afferma che le dimensioni del download saranno di 60 GB per PC e di 72GB per le console Xbox. Tuttavia sono dati poco affidabili e probabilmente non aggiornati, dunque da non prendere per certi. Come fanno notare nei commenti del post, ad esempio, al momento la pagina ufficiale del gioco su Xbox Store segnala un peso che si aggira sui 60GB.

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in versione Cloud per Nintendo Switch a partire dal 4 febbraio 2022. Di recente sono stati svelati in anticipo anche i trofei e gli obiettivi del gioco di Techland.