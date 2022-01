Dying Light 2: Trofei e obiettivi svelati in anticipo

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Dying Light 2: Stay Human, ma il portale Exophase ha già pubblicato la lista completa di tutti i Trofei (e quindi anche gli obiettivi per Xbox e PC) del gioco. Se puntate al Platino o il 100% preparatevi a sudare le proverbiali sette camice.

Potrete consultare l'elenco completo in italiano dei Trofei e obiettivi di Dying Light 2: Stay Human a questo indirizzo. Non ci sono particolari indizi sulla trama, ma inutile dire che potreste imbattervi in alcuni spoiler. Noi vi abbiamo avvisato.

Dying Light 2, un'immagine promozionale

Incluso il Platino, Dying Light 2: Stay Human mette in palio 58 trofei da conquistare. Si va da quelli più basilari di bronzo che richiedono semplicemente di avanzare nella storia o completare un'attività per la prima volta, come ad esempio attivare una stazione della metro o liberare un accampamento dai banditi, a quelli più tosti e che per forza di cose richiederanno un certo impegno per essere conquistati.

Ad esempio, "Chi vuole essere..." richiede di collezionare 1 milione di crediti, mentre "Appassionato dell'arte di strada" dovrete scoprire tutti i graffiti tag da collezione. Non mancano poi Trofei legati al completamento di particolari sfide e altri basati sulle vostre abilità, come "Giù le mani!" che richiede di uccidere 20 nemici con armi da mischia senza subire danni. Infine segnaliamo la presenza di alcuni Trofei/obiettivi ottenibili solo giocando in modalità cooperativa, il che potrebbe far storcere il naso a chi vuole giocare a Dying Light 2 solo in single-player o non ha un abbonamento a PlayStation Plus attivo.

Vi ricordiamo che Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in versione Cloud per Nintendo Switch a partire dal 4 febbraio 2022. Stando alle parole di Techland, il gioco verrà supportato per almeno 5 anni dopo il lancio con nuovi contenuti.