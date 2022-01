Offerte Amazon: SSD NVMe da 500 GB in forte sconto, include una copia gratis di Battlefield 2042

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SDD da 500 GB, un WD_BLACK SN750 SE. L'acquisto include una copia gratuita di Battlefield 2042 in versione PC. Lo sconto segnalato è di 64.87€, ovvero del 47%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD + Battlefield 2042 è 138.99€. Il prezzo odierno è uno dei più bassi di sempre: da inizio gennaio questo bundle è calato di prezzo in modo costante, ogni giorno, fino a una settimana fa. Successivamente, il bundle è risalito di prezzo brevemente e poi è calato di nuovo. Difficilmente sarà possibile trovarlo a un prezzo inferiore. È venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD propone una velocità di lettura sequenziale fino a 3.600 MB/sec. La velocità di scrittura è fino a 2.900 MB/s. Le dimensioni sono ‎12.8 x 10.2 x 2.2 cm; per un peso totale di 50 grammi. Questo SSD non è compatibile con PS5.

SSD WD_Black

