Dying Light 2: 5 anni di supporto post lancio con nuovi contenuti ed eventi, promette Techland

Dying Light 2: Stay Human verrà supportato per almeno cinque anni con nuovi contenuti ed eventi.

Con un messaggio su Twitter, lo studio ha promesso un lungo supporto post lancio alla sua nuova opera, condito di nuovi contenuti, eventi, storie e location.

"Volete sapere cosa succederà dopo il lancio? Vi garantiamo che espanderemo il mondo di Dying Light 2: Stay Human con almeno cinque anni di supporto post lancio con nuove storie, luoghi, eventi in-game e tutte le cose divertenti che amate!", la promessa di Techland.

Una dichiarazione d'intenti che sicuramente farà la gioia dei giocatori. D'altro canto anche il Dying Light originale ha ricevuto un trattamento simile, con numerosi contenuti gratuiti e a pagamento arrivati negli anni successivi al lancio.

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in versione Cloud per Nintendo Switch a partire dal 4 febbraio 2022.

Di recente Techland ha confermato che il gioco non supporterà il cross-play al lancio, ma gli sviluppatori stanno lavorando per integrare il multiplayer cross-gen.