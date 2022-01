Videogame Legends, una serie d'interviste da non farsi sfuggire

Videogames Party grazie alla collaborazione con MSI ha dato vita all'iniziativa Videogame Legends. Si tratta di una serie d'interviste di lunghezza variabile che, come è possibile intuire dal nome, hanno come protagonista alcune delle figure chiave dello sviluppo dei videogiochi, ma non solo. A questo indirizzo potrete trovare il primo volume con all'interno le voci di gente del calibro di Nolan Bushnell, Federico Faggin o Steve Russell. Nomi che per alcuni potrebbero voler dire poco, ma che per altri rappresentano i veri e propri padri fondatori dell'industria dei videogiochi. Personaggi senza i quali i vari Miyamoto, Garriot, Toru Iwatani o Molyneux, a loro volta visti come i grandi vecchi del settore, probabilmente non avrebbero trovato terreno fertile per emergere.

Lo diciamo subito: nonostante la validità del progetto i valori produttivi non sono assolutamente comparabili con quelli di un High Score di Netflix o del mitico Indie Game: The Movie, nondimeno il valore intrinseco di queste testimonianze è altissimo. Videogame Legends non solo mostra il volto di alcune leggende, ma prova a raccontare alcuni interessanti retroscena, a scavare meglio nei personaggi e soprattutto a diffondere un po' di cultura videoludica, sempre così preziosa.