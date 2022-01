God of War gira su Steam Deck: Shuhei Yoshida di Sony ci sta già giocando

God of War funziona su Steam Deck e la conferma arriva direttamente da Shuhei Yoshida, ex-capo di Sony Worldwide Studios e ora Head of PlayStation Indies, il quale ha già la "console portatile" di Valve e sta già giocando al titolo Sony su questa, a giudicare dall'esplicito tweet pubblicato nelle ore scorse.

Non è un mistero che Yoshida abbia già Steam Deck, visto che aveva già svelato, sempre via Twitter, di essere in possesso di uno dei primi modelli del dispositivo Valve, mostrato con orgoglio attraverso varie foto. D'altra parte, si sa che Yoshida è prima di tutto un grande appassionati di videogiochi, dunque nel tempo libero si dedica spesso e volentieri a questa passione, nonostante sia anche il suo lavoro principale.



Nella foto, il responsabile degli indie su PlayStation mostra tutto felice il suo Steam Deck con God of War in versione PC in funzione, tra l'altro da una location e una posizione che potrebbe quasi farlo sembrare seduto in un momento di particolare "comodità". Ma al di là della situazione, possiamo prendere per buona anche l'informazione che, evidentemente, God of War funziona bene su Steam Deck.



Da notare, peraltro, come tra le tante risposte ci sia anche quella di Neil Druckmann che sembra essere alquanto "invidioso" dell'executive Sony, ribattendo al tweet in maniera alquanto scherzosa.

Nel frattempo, God of War per PC ha ricevuto l'update 1.0.2, dopo il grande successo riscosso al lancio su Steam.