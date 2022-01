Giochi più venduti in Germania nel 2021: FIFA 22 primo, Nintendo Switch domina la top 20

Il sito tedesco GamesWirtschaft ha svelato la classifica dei giochi più venduti in Germania nel 2021. In vetta troviamo FIFA 22, seguito da GTA 5 al secondo posto. In generale la classifica vede una grande abbondanza di giochi Nintendo Switch, che occupano 8 posizioni della top 20.

Di seguito la classifica dei giochi più venduti in Germania nel 2021:

FIFA 22 GTA 5 Mario Kart 8 Deluxe Farming Simulator Minecraft Super Mario 3D World + Bowser Fury FIFA 21 Mario Party Superstars Ring Fit Adventure Call of Duty: Black Ops - Cold War Call of Duty: Vanguard Pokemon Diamante Lucente Red Dead Redemption 2 Far Cry 6 Battlefield 2042 Assassin's Creed Valhalla F1 2021 Super Mario Party Animal Crossing: New Horizons New Super Mario Bros U Deluxe

FIFA 22

Il calcio in Germania è lo sport nazionale, così come tanti altri paesi europei, dunque non stupisce affatto il primo posto per FIFA 22 e il settimo per la precedente edizione. Allo stesso modo non sorprendono neppure il secondo e terzo posto per GTA 5 e Super Mario Kart 8 Deluxe, due evergreen che continuano a vendere milioni di copie nel mondo nonostante siano usciti ormai da parecchi anni.

Decisamente più interessante il quarto posto conquistato da Farming Simulator 22, così come il fatto che otto giochi della top 20 tedesca siano occupati da giochi in esclusiva per Nintendo Switch, considerando che il resto dei titoli in classifica sono multipiattaforma.