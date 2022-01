BenQ MOBIUZ EX3210U: in preordine il nuovo monitor 4K a 144Hz compatibile con PS5 e Xbox Series X

Aperti i preordini per il BenQ MOBIUZ EX3210U, un monitor IPS da 32 pollici con risoluzione 4K e refresh da 144 Hz che punta a soddisfare una larga platea, garantendo piena compatibilità con le console di ultima generazione attraverso la connettività HDMI 2.1, tempi di risposta minimi, impianto sonoro treVolo completo di microfono e chip DSP integrato, fedeltà del colore elevata e modalità picture by picture. Punta quindi su un'elevata versatilità, pur puntando principalmente gaming, cosa che però comporta un prezzo elevato di ben 1299 euro.

Il prezzo è senza dubbio notevole, mentre la luminanza tipica non è da urlo, ma lo è anche la dotazione hardware complessiva che conta, nello specifico, un pannello IPS con risoluzione 4K e refresh 144 Hz con copertura del 98% della gamma DCI-P3, FreeSync Premium Pro, tempo di risposta MPRT di 1 millisecondo, picchi di luminanza sufficienti per l'HDR 600 e un impianto sonoro treVolo di fascia con 2 altoparlanti da 2 watt, subwoofer da 5 watt e chip audio DSP integrato.

L'estetica del BenQ MOBIUZ EX3210U è fedele a quella della serie, ma punta sul bianco e si arricchisce di dettagli

Inoltre il pacchetto include un microfono con cancellazione del rumore gestita dall'intelligenza ufficiale, utilizzata dal monitor anche per regolare sonoro e immagine in modo automatico in base ai contenuti. Il tutto condito da una dotazione extra completa che conta hub USB, un telecomando che risulta essenziale per un dispositivo che si pone a metà tra TV e monitor e tecnologie extra come Black eQualizer e Color Vibrance che possono essere sfruttate anche per migliorare la visibilità dei nemici nei giochi.

Scheda tecnica BenQ MOBIUZ EX3210U