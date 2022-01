Guitar Hero e Skylanders torneranno? Microsoft ha le risorse per farlo, per Bobby Kotick

In un'intervista con VentureBeat, Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, ha parlato di come Microsoft Gaming ha tutte le risorse e i mezzi necessari per realizzare alcune idee della compagnia che altrimenti non potrebbero mai vedere la luce. Tra questi ci sono anche Guitar Hero e Skylanders.

Kotick spiega di aver parlato con Phil Spencer, il boss di Xbox, di alcuni possibili progetti da realizzare nel caso Activision Blizzard fosse stata acquisita da Microsoft, tra cui Guitar Hero.

"Volevo creare un nuovo Guitar Hero da tempo, ma non voglio aggiungere team per la produzione, la catena di approvvigionamento e in controllo qualità delle periferiche. E la carenza di chip è enorme. Avevo una visione davvero interessante di quello che sarebbe stato il prossimo Guitar Hero, ma ho realizzato che non avevamo le risorse per farlo", ha detto Kotick, aggiungendo in seguito che lo stesso concetto si applica anche per la serie toy-to-life Skylanders.

"E lo stesso vale per Skylanders. Una delle più grandi delusioni della mia carriera è che altre persone sono arrivate e hanno proposto alternative scadenti di Skylandard, distruggendo fondamentalmente le potenzialità di un segmento di mercato davvero interessante", afferma Kotick. "Per quanto riguarda Skylanders, guardando alla produzione e la catena di approvvigionamento, non possiamo realizzarlo con i nostri mezzi, ma Microsoft sì."

Guitar Hero, un'immagine tratta da Warriors of Rock

Infine Kotick afferma che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe permettere alla serie Candy Crush per mobile di crescere ulteriormente.

"In queste conversazioni condividevo la mia frustrazione per non avere abbastanza capacità per creare un'esperienza Candy Crush in cui i giocatori possono giocare uno contro l'altro e possono socializzare, con chat vocale e video", ha affermato Kotick, spiegando che idee simili potrebbero prendere vita in futuro grazie a Microsoft.

Al momento non è chiaro il futuro di Bobby Kotick all'interno di Activision Blizzard, tuttavia stando ad alcune indiscrezioni lascerà la compagnia una volta conclusa l'acquisizione da parte di Microsoft.