Nintendo Switch: disponibile l’update 13.2.1, ecco cosa cambia

Nintendo Switch poche ore fa ha ricevuto il nuovo aggiornamento 13.2.1. L'update è disponibile per il download e si focalizza sui miglioramenti della stabilità del sistema della console.

Se l'aggiornamento 13.2.1 non è stato già scaricato e installato in automatico, andate nella schermata relativa alle impostazioni di sistema dal menu principale della console, da qui selezionate "Sistema" e successivamente la voce "Aggiornamento della console".

Cosa cambia? Stando alle note ufficiali diramate dal colosso di Kyoto, l'aggiornamento 13.2.1. si limita a dei "miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti".

Nintendo Switch OLED

Insomma apparentemente si tratta del classico aggiornamento di routine per Nintendo Switch, che non aggiunge nuove funzioni, modifiche o altro. Tuttavia non è da escludere a priori qualche novità non menzionata ufficialmente dalla grande N. Anche il precedente firmware infatti si limitava a migliorare la stabilità del sistema, ma successivamente un dataminer aveva scovato delle modifiche per il nim e l'overlay applet, nonché il supporto al CADPA, il sistema di classificazione dei videogiochi di origine cinese.

Rimanendo in tema, a breve Banjo-Kazooie per N64 sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.