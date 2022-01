Nintendo Switch Online: Banjo-Kazooie disponibile questa settimana per gli abbonati

Nintendo ha confermato che il celebre Banjo-Kazooie per Nintendo 64 sarà disponibile da questa settimana, precisamente il 21 gennaio 2022, per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online anche in Europa, dunque in linea con quanto era stato annunciato in precedenza per gli utenti in Giappone.

Ricordiamo che, per poter accedere al download del gioco, è necessario l'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, l'unico che consente di giocare ai titoli Nintendo 64 e Sega Mega Drive, in assenza del quale il catalogo è limitato ai soli titoli NES e SNES, con l'abbonamento base a Nintendo Switch Online.

Banjo-Kazooie è lo storico platform 3D sviluppato originariamente da Rare per Nintendo 64, uscito nel 1998 e ricordato ancora come uno dei titoli miglior per la mitica console in questione, che ritorna in forma emulata su Nintendo Switch, con alcuni accorgimenti in termini di visualizzazione e controlli adattati alla nuova console. L'arrivo era stato annunciato già da tempo per quanto riguarda il servizio in Giappone, ma è stato confermato anche dalle nostre parti.

I contenuti restano precisamente quelli originali, ma il gioco ha ottenuto un incremento nella risoluzione in modo da poter essere visualizzato correttamente sui display moderni, e ovviamente la mappatura dei controlli ai Joy-Con o al Pro Controller di Nintendo Switch. Banjo-Kazooie peraltro appartiene attualmente a Rare, che adesso è un team first party di Xbox Game Studios, ma evidentemente hanno degli accordi per pubblicare il titolo originale sulla piattaforma Nintendo.