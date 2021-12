Nintendo Switch Online: Banjo-Kazooie arrivano ufficialmente a gennaio, in Giappone

Attraverso un tweet del suo account ufficiale, Nintendo Japan ha confermato che l'amatissimo Banjo-Kazooie per Nintendo 64 arriverà su Nintendo Switch attraverso il servizio Nintendo Switch Online, nella sua forma espansa. Per il momento si sa che il gioco arriverà in un generico "gennaio 2022", ma, anche se non abbiamo una data ufficiale, manca talmente poco che l'attesa non sarà logorante.

Per il momento non si sa se anche le divisioni occidentali seguiranno l'esempio della casa madre, ma ci sembrerebbe strano il contrario, visto che si tratta di un gioco sviluppato dall'inglese RARE, quella di Sea of Thieves, con il mercato occidentale in mente.

Uscito nel 1998 per Nintendo 64, il gioco parla del simpatico orso Banjo e dell'uccellina di nome Kazooie e delle loro avventure a piattaforme. I due, infatti, partono per un periglioso viaggio nel tentativo di salvare il loro mondo dalle grinfie della Strega Gruntilda.

Il gioco fu un vero e proprio successo, oltre che uno dei tanti motivi che hanno reso RARE uno degli sviluppatori second party di Nintendo più amati nell'epoca Nintendo 64.