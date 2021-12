Sonic Frontiers, prime immagini dal TGA 2021 per il nuovo gioco del porcospino blu

SEGA lo aveva annunciato da tempo e ieri notte, durante i The Game Awards 2021, ha presentato il nuovo, ambizioso gioco del porcospino blu: Sonic Frontiers. In mattinata lo studio giapponese ha pubblicato anche le prime immagini del gioco. Vediamole.

Come era possibile vedere dal trailer di Sonic Frontiers dei TGA 2021, il nuovo gioco sembra molto diverso dai classici episodi della serie. Si tratterà, infatti, della prima esperienza di gioco open-zone dell'iconico franchise. Sonic Frontiers dovrebbe arrivare sulle console attuali e di nuova generazione alla fine del 2022.

Sviluppato da Sonic Team Japan e guidati dal producer Sachiko Kawamura e dal director Morio Kishimoto, Sonic Frontiers offrirà ai fan di Sonic un'esperienza completamente nuova. Nel pericoloso e vasto mondo di Sonic Frontiers, tutto è possibile e i giocatori avranno la libertà di esplorare il regno aperto visivamente sbalorditivo.

"Sonic Frontiers è un enorme balzo in avanti per la serie, offrendo un'esperienza di gioco evoluta che può essere apprezzata sia dai fan di lunga data di Sonic che dagli appassionati di azione e avventura", ha affermato Takashi Iizuka, Creative Officer di Sonic Team USA. "Grazie allo sforzo dei talentuosi sviluppatori del Sonic Team Japan, abbiamo creato un nuovissimo stile di esperienza di gioco per Sonic the Hedgehog, in cui i giocatori potranno esplorare paesaggi lussureggianti ed estesi con la velocità e le abilità tipiche di Sonic. Ci saranno sicuramente molti colpi di scena dietro ogni angolo in "Sonic Frontiers" e siamo entusiasti di svelare ulteriori informazioni sul gioco nei prossimi mesi".