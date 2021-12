Just Dance 2022: arriva la Korean Wave con K-Pop, BTS, Parasite e Squid Game

Just Dance 2022 si prepara a celebrare la musica coreana con una serie di canzoni e coreografie ispirate ai più famosi artisti o alle più celebri opere orientali, dal K-Pop, ai BTS, da Parasite a Squid Game: la Korean Wave.

Hallyu è un neologismo sempre più utilizzato per identificare la pop-culture sudcoreana e la sua crescente popolarità a livello internazionale. Si tratta di un fenomeno nato quasi per caso negli anni novanta e ora è divenuto una realtà affermata in tutto il mondo. Tutto è partito dalla diffusione dei primi drama, tipiche serie tv molto in voga in Asia, e dei k-movie, genere che ha saputo ritagliarsi negli ultimi anni uno spazio importante all'interno del panorama cinematografico mondiale, grazie a film come Old Boy e Parasite, vincitore di quattro premi oscar nel 2020, di cui uno come miglior film, prima pellicola non in lingua inglese a riuscirci.

La Korean Wave si sta imponendo oggi come punto di riferimento nell'industria dell'intrattenimento, basti pensare all'incredibile successo di Squid Game, che in pochi giorni ha incredibilmente fatto registrare 111 milioni di visualizzazioni, diventando la miglior serie originale all'esordio nella storia di Netflix. Di certo, una grande spinta alla diffusione della cultura popolare sudcoreana è stata data anche dal K-Pop, genere musicale che fonde influenze occidentali come il rap a elementi tipici della tradizione asiatica, e famoso per le complesse coreografie eseguite dagli idol, i membri della band, veri e propri performer a tutto tondo, diventati ormai delle star internazionali. In fondo, chi non ha mai canticchiato Gangnam Style di Psy, tormentone del 2012 che ha sfondato il muro delle 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube, o sentito parlare dei BTS, che hanno appena trionfato agli American Music Awards, sbaragliando la concorrenza proprio dei nostri Måneskin?

Una coreografia di Just Dance

Il ballo è uno degli elementi più apprezzati dai fan del K-Pop, per questo motivo, Just Dance 2022 non poteva non celebrare un fenomeno di questo calibro, inserendo nella tracklist ufficiale alcuni dei più famosi esponenti del genere, come le Blackpink, le (G)I-dle, Aespa ed i SuperM, per non contare poi l'immensa libreria di Just Dance Unlimited, servizio in abbonamento che permette di accedere ad ancora più brani made in Korea. Insomma, due mondi, quello di Just Dance e del K-Pop, che condividono gli stessi valori, come il divertimento, la voglia di far festa e abbandonarsi ad attimi di spensieratezza ballando e cantando come se non ci fosse un domani. Anche lo stile dei coach del gioco e degli idol si assomiglia molto, tra glitter, glow-stick, colori accesi e accessori sempre alla moda, espressione di un mondo che fa dello star bene con sé stessi in modo glamour, uno dei propri elementi fondanti e caratteristici. Scatenarsi al ritmo delle band più popolari del momento, infatti, è ciò che ha reso Just Dance il videogioco di ballo numero uno al mondo, perché non farlo, quindi, sulle note delle migliori canzoni K-Pop trasformando il salotto in un dancefloor degno dei migliori locali di Seoul? È proprio quello che ha fatto Marco Ferrara, in arte Seoul Mafia, che racconta ogni giorno a centinaia di migliaia di persone curiosità e aneddoti dalla Corea. Marco, infatti, ha realizzato un video sul suo canale YouTube nel quale si diverte a sfidare a Just Dance 2022 uno dei membri del corpo di ballo dei celebri BTS, dimostrando che proprio tutti, che siano ballerini professionisti o just dancer alle prime armi, possono divertirsi con l'ultimo episodio dell'apprezzata serie firmata Ubisoft.

E non finisce qui, l'Hallyu è una corrente in continua crescita ed espansione, a confermarlo è il Primo Ministro della Corea del Sud in persona, Chung Sye-kyun, che ha recentemente affermato come il gaming e l'esport siano parte integrante del bagaglio culturale che il paese esporta nel mondo, ponendo il videogioco come elemento fondante e caratteristico di una Korean Wave che sta davvero impazzando in tutto il mondo. Insomma, intrattenimento, musica, ballo e gaming: si può proprio dire che quello tra Just Dance e la pop culture coreana è un connubio quasi naturale, proprio come scatenarsi e lasciarsi trasportare dal ritmo, una sensazione unica e universale che travalica ogni confine!