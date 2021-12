Elden Ring, nuove immagini dai TGA 2021

Tra i tantissimi annunci d'ieri ai TGA 2021, gli appassionati di giochi di ruolo e di souls avranno sicuramente apprezzato il trailer di Elden Ring, l'attesissimo nuovo lavoro di From Software. Assieme al video, il publisher e lo sviluppatore giapponese hanno distribuito anche una serie d'immagini di gioco. Vediamole assieme.

Trasportato in epoche molto lontane, rivivrai la Disgregazione, una guerra portata dall'oscurità all'Interregno e iniziata da semidei assetati di potere. Combatterai con il Generale Radahn e Malenia la Recisa, ma anche questi due imbattibili guerrieri non hanno potuto riunire un mondo così severamente distrutto. Una sola speranza è rimasta: la speranza che un nuovo Lord Ancestrale possa innalzarsi e strappare il velo di oscurità che è caduto sui domini di Marika.

L'attesa è quasi finita. Presto potrai avventurarti nell'Interregno e lottare per diventare il Lord Ancestrale.

Sii pronto, Senzaluce, e preparati a rivendicare quello che il fato ti ha promesso. Elden Ring è disponibile per i pre-order e sarà disponibile dal 25 febbraio per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

Il gioco offre un aggiornamento gratuito per i possessori di PS5 che hanno acquistato la versione per PS4 e supporta lo Smart Delivery per Xbox, permettendo ai giocatori di usarlo sia su Xbox One e Xbox Series X|S con un singolo acquisto. Nel caso in cui siate interessati, qui c'è il trailer della storia in italiano dei TGA 2021 di Elden Ring