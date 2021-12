Babylon's Fall, nuove immagini dai The Game Awards 2021

La nottata dei The Game Awards 2021 è stata decisamente ricca di annunci e giochi interessanti. Adesso che si sono calmate e acque, diversi publisher stanno facendo ordine tra gli annunci e stanno distribuendo i materiali di supporto. È il caso di Square Enix e Platinum Games, che hanno pubblicato delle nuove immagini di Babylon's Fall.

In Babylon's Fall, i giocatori si metteranno nei panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come "le sentinelle", legati a un pezzo d'equipaggiamento speciale chiamato Gideon Coffin, in partenza per un'odissea per superare la colossale Tower of Babylon, dentro a cui riposa qualcosa di grandioso.

Oltre alle armi in entrambe le mani, i personaggi possono usare il potere del loro Gideon Coffin per equipaggiarne altre due, così da avere combinazioni di quattro armi alla volta. Le capacità dei vari pezzi d'equipaggiamento permetteranno anche di usare un'infinità di strategie diverse. Lo stile grafico del gioco è il risultato di una "tecnica di pennellate" sviluppata di recente che dà vita a un'ambientazione fantasy unica con un'estetica che ricorda quella dei dipinti a olio del Medioevo.

Nella serata di ieri sono è stata annunciata la data di uscita di Babylon's Fall con un trailer.