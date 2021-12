Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, Masashi Hamauzu sarà a Milano come ospite d'onore

Il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour arriverà il 15 e il 16 dicembre a Milano, al teatro degli Arcimboldi. Come se questo concerto non fosse speciale di suo, l'organizzazione ha deciso di invitare anche un ospite d'onore: Masashi Hamauzu. Si tratta del compositore e arrangiatore che ha contribuito alla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake.

Il Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un nuovo elettrizzante concerto con tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull'amata musica di Final Fantasy VII del compositore Nobuo Uematsu inclusa la sigla "Hollow" di Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour arriva in Italia dopo aver riscosso enorme successo e spettacoli sold out nei più prestigiosi teatri al mondo come la Royal Albert Hall di Londra e il Microsoft Theatre di Los Angeles.

Masashi Hamauzu

Ospite speciale il compositore e arrangiatore Masashi Hamauzu che verrà appositamente dal Giappone per presenziare alle tappe del tour europeo tra le quali Milano. Masashi Hamauzu come compositore e arrangiatore per Square Enix, ha contribuito alla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake oltre che Final Fantasy X e Final Fantasy XIII. È anche uno dei cantanti della registrazione originale di "One-Winged Angel" da Final Fantasy VII, sul quale ha lavorato direttamente con Nobuo Uematsu.