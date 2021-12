F1 2021 prevede che Max Verstappen vincerà il campionato del mondo di Formula 1

Quello di quest'anno è uno dei campionati di F1 più entusiasmanti ed equilibrati di sempre. Nell'attesa di sapere il responso finale, F1 2021, il videogioco ufficiale della FIA, ha deciso di simulare l'ultimo Gran Premio, così da vedere che si laureerà campione del Mondo di Formula 1. Per il gioco di Codemasters sarà Max Verstappen a vincere il primo titolo iridato, davanti al leggendario Lewis Hamilton. Per l'occasione ha mostrato anche il giovane pilota olandese festeggiare il primo posto in classifica.

Dopo aver ottenuto la pole position nelle qualifiche, Max domenica ha cominciato la gara con una partenza perfetta sotto le luci di Abu Dhabi, stabilendo un solido vantaggio nei primi giri. Lasciando tutto in pista, Hamilton ha spinto fino in fondo, ma avendo poche opportunità di sorpasso ha visto svanire le speranze di battere il suo record nell'ottavo campionato del mondo. Mercedes si è consolata con il titolo di Costruttori ottenuto dalla squadra per l'ottavo anno consecutivo.

Sergio Perez è arrivato terzo, guadagnando il suo sesto podio della stagione. C'erano anche top 10 posti per Valtteri Bottas, che lascia Mercedes dopo questo fine settimana, e i due piloti della Ferrari, garantendo il terzo posto per la squadra nella classifica costruttori. Il beniamino dei tifosi Kimi Räikkönen, nella sua ultima gara di Formula 1, è arrivato 10° per assicurarsi un ultimo punto per sé e per l'Alfa Romeo.

"Max e Lewis hanno animato alcune delle gare più drammatiche mai viste in Formula 1. Non avremmo potuto desiderare un finale di stagione migliore, e ora si tratta di una resa dei conti finale per il titolo", ha detto Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. "F1 2021 permette ai giocatori di competere nei panni dei loro eroi da corsa, e incoraggiamo tutti a condividere i punti più emozionanti della gara di Abu Dhabi con i nostri canali social prima di domenica sera."

Secondo voi Verstappen è superstizioso?