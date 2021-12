Star Wars Eclipse: immagine di gioco e informazioni già trafugate ma ignorate

La prima immagine trafugata di Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse di Quantic Dream è stato annunciato in occasione dei The Game Awards 2021, ma qualcuno lo aveva anticipato di qualche giorno, fornendo anche molte informazioni e venendo praticamente ignorato. L'immagine che vedete in testa alla notizia è stata pubblicata online il 3 dicembre 2021 dall'insider AccNGT, che aveva poi riportato un suo precedente post, con delle informazioni relative al nuovo gioco di Star Wars rivelatesi molto accurate:

Di base l'insider ne aveva elencate le caratteristiche: sarà un action adventure narrativo interattivo, sarà un open world, il progetto coinvolge Quantic Dream Montreal, sarà solo per sistemi di ultima generazione, avrà elementi multiplayer competitivi, si tratta di un progetto ambizioso e originale, avrà un gameplay action tradizionale, lo sviluppo è in uno stato avanzato, la storia non sarà lineare, lo sviluppo del gioco è stato complicato probabilmente per via del motore grafico interno che ha richiesto diversi interventi.

Insomma, di solito si corre dietro a qualsiasi insider pronunci parola, ma quando ne arriva uno con una notizia vera viene ignorato. Prendete questa come una feroce autocritica che ci porterà a fare seppuku quanto prima. Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Eclipse è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X e S.