PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro con le nuove offerte

Da ora sono disponibili nuove offerte del PlayStation Store, che questa volta dedicate a una ricca selezione di giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro. Tra i vari titoli in promozione, data la fascia di prezzo, troviamo alcuni dei giochi più amati su PS4 come Detroit: Become Human, Persona 5, Prey e Dying Light Enhanced Edition, giusto per citarne alcuni.

A questo indirizzo trovate la pagina dedicata ai giochi a meno di 20 euro in offerta sul PlayStation Store con tutte le promozioni disponibili. Di seguito trovate una selezione di alcune degli sconti più invitanti:

PlayStation Store, logo

La maggior parte delle nuove offerte del PlayStation Store sarà valida fino al 3 febbraio 2022. Inoltre segnaliamo che come al solito alcuni dei giochi in promozione prevedono sconti maggiori per gli abbonati al PlayStation Plus.

Che ne pensate dei nuovi sconti del PlayStation Store? C'è qualche offerta che vi stuzzica in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.