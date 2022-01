PlayStation Store: Serious Sam 4 e Deep Rock Galactic

Dalla versione PlayStation 5 di Serious Sam 4 allo sparatutto a base di nani guerrieri Deep Rock Galactic , gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus; dal DLC The Queen and the Seas di Dead Cells al DLC Pagan: Control di Far Cry 6, ecco tutte le uscite delle ultime settimane.

L'esercito extraterrestre dei Mental è più agguerrito e numeroso che mai, e può vantare tra le sue fila tutta una serie di nuovi combattenti: per sconfiggerli dovremo dar fondo alle nostre risorse e utilizzare al meglio gli strumenti dell'arsenale a disposizione di Sam, accompagnati da una colonna sonora coinvolgente e dal classico umorismo a cui Croteam ci ha abituati. La recensione di Serious Sam 4 .

A distanza di oltre un anno dal lancio su PC, Serious Sam 4 (PS5, 39,99€ ) è approdato sulla console next-gen Sony per metterci nuovamente nei panni di Sam Stone, il comandante della Earth Defense Force, nell'ambito di un prequel che ripropone la formula classica della serie fra orde di nemici alieni, armi devastanti e un approccio all'azione completamente fuori di testa.

Con quattro classi fra cui scegliere (Gunner, Scout, Driller ed Engineer), ognuna dotata di abilità peculiari e armi differenti, dovremo dunque girare all'interno di scenari che cambiano di volta in volta grazie a un sistema procedurale, e che possono essere completamente distrutti nel corso delle furiose battaglie che ci troveremo ad affrontare per portare a casa la pelle... e qualche roccia di valore. La recensione di Deep Rock Galactic .

Disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di gennaio , Deep Rock Galactic (PS5 e PS4, 29,99€ ) è il nuovo sparatutto a base cooperativa sviluppato da Ghost Ship Games. Protagonisti del gioco sono dei nani spaziali incaricati di esplorare enormi cave alla ricerca di risorse preziose: un incarico tutt'altro che semplice, dato che questi luoghi sono presidiati da creature potenti e ostili.

Morire significherà perdere tutti i progressi fatti, a meno che non si utilizzino le risorse guadagnate sul campo per sbloccare potenziamenti permanenti e acquistare armi dotate di maggiore efficacia, nell'ambito di cinque "cicli" man mano più difficili, da portare a termine per raggiungere l'agognato finale. Ne vale la pena? La risposta nella recensione di Pagan: Control .

Il secondo DLC di Far Cry 6 ribadisce la formula roguelite di cui abbiamo parlato nella recensione di Vaas: Insanity , mettendoci stavolta al comando del villain del quarto capitolo della serie Ubisoft: Pagan Min . In Pagan: Control (PS5 e PS4, 14,99€ ) ci ritroveremo dunque nella mente del cattivo, intrappolati insieme a ombre ostili e proiezioni dei suoi più grandi nemici da eliminare per ottenere i frammenti di una maschera che ci consentirà di fuggire.

Dead Cells: The Queen and the Sea

Dead Cells: The Queen and the Sea, una sequenza d'azione del DLC

L'ultimo DLC dello straordinario Dead Cells aggiunge due livelli extra, nuovi nemici fra cui un boss inedito e alcuni oggetti, seguendo dunque l'approccio utilizzato anche per i precedenti pacchetti dal team di sviluppo Motion Twin. The Queen and the Sea (PS4, 4,99€) si ispira inoltre all'universo narrativo creato da H.P. Lovecraft per immergerci in atmosfere diverse dal solito.

Il risultato finale si pone come una sfida senza dubbio consistente per i giocatori, con due scenari ben curati e collocati nella fase avanzata della campagna, qualche idea interessante ma anche un'innegabile senso di stanchezza che sembra permeare il pacchetto, che non può chiaramente vantare gli spunti che hanno reso questo roguevania così popolare fra gli appassionati del genere. Ne abbiamo parlato nella recensione di Dead Cells: The Queen and the Sea.