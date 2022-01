Microsoft e Activision: i meme più divertenti dei social sull'acquisizione

Non crediamo che vi siano molti utenti che ancora non lo sanno, ma per estrema sicurezza, lo ripetiamo: Microsoft sta per comprare Activision Blizzard per 69.7 miliardi di dollari. Si tratta di una notizia incredibile, ovviamente, e - se tutto dovesse andare in porto - il mercato cambierà in modo serio. Ci sarà però tempo per la serietà nei mesi. Oggi, in questo articolo, vogliamo analizzare tutta la questione in modo un po' più leggero con un elenco dei meme più divertenti che stanno circolando sui social!

Le reazioni sono molteplici e "analizzano" la questione sotto vari punti di vista, compreso quello di Sony. PlayStation perderebbe una buona fetta di IP e guadagni se letteralmente tutti i giochi di Activision Blizzard dovessero diventare esclusiva di Xbox/PC. Considerando anche che la compagnia ha già perso i futuri giochi di Bethesda e degli altri team di Zenimax. Cosa rimane a Sony?

Per gli amanti del Wrestling, vi è anche una famosa scena che è stata trasformata in un meme a tema.

Ma come sta Sony dopo tutti questi annunci? Benissimo, come di racconta Reddit, dopotutto lei ha PlayStation VR2!

Va tutto bene, Sony ha PS VR2

Sony risponderà a queste acquisizioni in qualche modo? Magari con un nuovo servizio in stile Game Pass? Beh, il pubblico di Reddit pensa che non sia rimasto molto da inserire all'interno di tale abbonamento.

The Office è una fabbrica di meme

Microsoft la prende sul personale

Una cosa è certa, Xbox Game Pass potrà contare su tanti giochi di Activision Blizzard. Per far sì che accadesse, Microsoft ha solo dovuto comprare le due compagnie. Facile, secondo Reddit.

Superman è Sony?

Alcuni, però, ironizzano sul fatto che Sony non vorrebbe comunque più collaborare con Activision Blizzard, visto che la compagnia non sa gestire le accuse di molestie. """"Casualmente"""", trenta minuti prima dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Microsoft, Sony ha preso questa decisione secondo il falso account di Kaz Hirai (ex-CEO).

La reazione del pubblico va ovviamente oltre allo scontro tra Microsoft e Sony. I giocatori di Reddit stanno pensando anche a tutti quei titoli che sono ora di proprietà di Xbox. Pensate forse a Overwatch? World of Warcraft? Call of Duty? Nah, il migliore di tutti è ovviamente Candy Crash!

Candy Crash è il vero grande acquisto

Peccato che il nostro buon Phil Spencer non si era reso conto che Candy Crash è gratis su Play Store. I redditor immaginano la reazione di Phil Spencer nello scoprire la cosa, con una scena del recente Peacemaker.

Altri, invece, ritengono che questi 69.7 miliardi siano stati spesi per un gioco molto preciso. Tony Hawk! I giochi di skate avranno una seconda vita sotto Xbox?

Inoltre, gli utenti di Reddit ci fanno notare che Microsoft sta pian piano acquisendo i più grandi team creatori di giochi di ruolo occidentali: si sta preparando a completare il guanto dell'infinito!

Microsfot come Thanos

Inoltre, Microsoft sta per avere il controllo su molteplici IP di sparatutto, con l'arrivo di Call of Duty, che si somma da Halo e DOOM. Arriverà un super cross-over? Reddit lo spera.

Un crossover FPS in casa Microsoft?

Le acquisizioni inoltre potrebbero non essere affatto finite e chi sarà la prossima "vittima"? Secondo i meme di Reddit, ora tocca a Electronic Arts!

Microsoft comprerà anche EA?

Reddit ci fa però notare una cosa Microsoft e Disney non sono poi così diverse: negli anni stanno comprando sempre più società. Il divertente di questo meme è che è realizzato con una scena di Spider-Man, che è di fatto uno dei franchise di Sony, sia in ambito videoludico che cinematografico.

Microsoft e Disney sono uguali?

Tutti, però, stanno pensando solo allo scontro tra Microsoft e Sony. E Nintendo? Perché nessuno pensa a Nintendo? Beh, alcuni ci pensano su Reddit e ironizzano sul fatto che la compagnia di Kyoto va avanti da anni nel proprio "piccolo" (e con piccolo intendiamo con numeri record sia in hardware che in software) con le proprie IP di punta, senza troppe preoccupazioni, mentre osserva il resto dell'industria litigarsi le compagnie più grandi.

Nintendo non ha problemi

Nintendo osserva senza preoccupazioni

Tre scimmie

Non parliamo poi della reazione dei giocatori PC, che non saranno minimamente influenzati dalla questione.

Un meme sulla reazione dei giocatori PC

In media, la reazione è rivolta però anche a quanto accadrà con Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, criticato da tempo per la propria gestione della compagnia, che sta affrontando grandi critiche (e cause legali) per i problemi interni di sessismo e molestie. Cosa accadrà adesso?

Secondo alcuni, il destino di Kotick - al suo primo giorno come parte di Xbox - sarà essere cacciato subito da Phil Spencer.

Altri temono che rimarrà CEO e, anche se l'acquisizione è vista positivamente, la non-rimozione di Kotick è un problema.

Nel complesso, il pubblico di Reddit è certo di non voler dare i propri soldi a Bobby Kotick, ma è pronto a darli a Phil Spencer, che ha certo una nomea più positiva.

Un meme su Bobby Kotick

La reazione del pubblico più genuina, però, è una pura sorpresa. Microsoft sta diventando come l'Inquisizione spagnola dei Monty Python. La differenza è che in questo caso è verde!

Diteci, quali sono i meme più divertenti legati all'acquisizione di Activision Blizzard che avete visto online?