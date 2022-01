Dead Cells: The Queen and the Sea, la recensione del nuovo DLC dal sapore lovecraftiano

Come vedremo nella recensione di Dead Cells: The Queen and the Sea lo studio di sviluppo francese Motion Twin ha scelto questa seconda strada per il nuovo DLC.

I nuovi contenuti

I nuovi contenuti introdotti da Dead Cells: The Queen and the Sea sono in linea con quelli dei DLC precedenti

The Queen and the Sea è un'espansione in linea con le precedenti di Dead Cells, quantomeno per contenuti: due nuovi livelli, qualche nemico non particolarmente originale, una manciata di nuovi oggetti e un boss inedito. La fonte d'ispirazione principale è Lovecraft, una scelta abbastanza problematica, come vedremo, anche se non compromettente. In generale le aggiunte alla mitologia che fa da sfondo al gameplay non regalano moltissimo a quanto già conosciuto, nonostante siano puntate sul passato del protagonista. I due livelli sono posizionati nella parte finale del gioco, alternativi ai biomi Castello Alto Picco, Distilleria Derelitta e Sala del trono, e sono quindi molto difficili.

Il primo, il Relitto infestato, è ambientato all'interno di una nave piena di creature marine e non morti. Non è particolarmente originale nella struttura, che si sviluppa in più direzioni, anche se la sua esistenza dà un senso allo squalo da lancio, una delle nuove armi (forse la più originale). Il secondo livello è più interessante. Il Faro, così chiamato, è infatti sviluppato completamente in verticale, in modo addirittura più estremo del livello della Torre dell'orologio.

La sfida offerta è molto alta, ma a essere notevole è soprattutto l'originalità della struttura, che mette al centro proprio il gameplay alto / basso, rendendo molto più utili alcune armi rispetto ad altre e portando all'estremo certe situazioni comunque già vissute nei livelli precedenti. L'obiettivo è naturalmente quello di raggiungere la cima per accendere la luce e fuggire così dall'isola. Qui, nello scenario La Corona, si affronterà il boss del DLC, di cui non vi diciamo nulla per non rovinarvi la sorpresa. Livelli e armi a parte, con queste ultime che come al solito vanno ottenute uccidendo i nemici, The Queen and the Sea aggiunge qualche nuovo costume, per la gioia degli amanti dell'estetica, e poco altro.