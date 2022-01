Battlefield 2042: i fan hanno "aspettative brutali" per un Director di EA, la reazione è pessima

Battlefield 2042 è stato pubblicato in uno stato non perfetto e i fan hanno criticato EA e DICE, chiedendo che l'opera venisse modificata e migliorata. Andy McNamara di EA ha detto la propria, affermando che le aspettative dei fan sono "brutali". La reazione del pubblico non è stata però positiva.

Andy McNamara è un Global Director of "Integrated Comms for Shooters & Star Wars" presso Electronic Arts. L'uomo, in data 6 gennaio 2022, ha scritto su Twitter le seguenti parole, come potete vedere nell'immagine qui sotto: "Siamo tornati al lavoro oggi, abbiamo controllato Reddit e Twitter e i fan di Battlefield sono arrabbiati perché non ci sono stati abbastanza update o comunicazioni durante la pausa invernale. Ragazzi, la gente deve riposare. Abbiamo una serie di cose in produzione ma dobbiamo capire cosa sia possibile realizzare. Vi daremo informazioni quando saremo pronti."

Continua poi: "Fateci tornare dalla pausa e rimetterci al lavoro. Vi adoriamo ma queste aspettative sono brutali. Le cose che volete richiedono tempo per essere analizzare, ideate ed eseguite." La risposta del pubblico è però stata subito negativa e poco dopo McNamara ha aggiunto: "Bene. Mi scuso con tutti. Volevo solo farvi sapere perché non ci sono stati aggiornamenti. Sarò più attento in futuro. Buon nuovo anno fan di Battlefield". Poi, però, l'uomo ha completamente cancellato i tweet.

I tweet cancellati di McNamara

La reazione del pubblico ha però trovato sfogo anche sul sub-reddit ufficiale di Battlefield 2042, dove il commenti e i post hanno raggiunto un livello di tossicità ritenuto esagerato dai mod, che hanno quindi spiegato che, se la situazione non cambierà, saranno imposte regole più severe. In casi estremi, il sub-reddit verrà bloccato per un certo periodo di tempo.

Il sub-reddit si è infatti riempito di meme (di norma non permessi, tra l'altro) e commenti negativi contro quanto affermato da McNamara, soprattutto riguardo ai termini "aspettative brutali", ritenuti da molti un'esagerazione.

Il gioco di DICE è sotto attacco da un po' e addirittura è stato creato Clownfield 2042: uno sparatutto multiplayer che prende in giro Battlefield 2042.