The Ascent per PS5 e PS4 classificato anche negli USA dalla ESRB

The Ascent è stato classificato per PS5 e PS4 anche dalla ESRB, la board americana, e questa ulteriore conferma sembra puntare a un annuncio ormai imminente per il gioco.

Se ben ricordate, infatti, esattamente un mese fa The Ascent per PS5 e PS4 è stato classificato a Taiwan. Insomma, è solo una questione di tempo, probabilmente poco, prima che Neon Digital ufficializzi l'arrivo del suo titolo sulle piattaforme PlayStation.

Pubblicato lo scorso luglio in esclusiva temporale su PC e Xbox, The Ascent è un action RPG giocabile da soli o in cooperativa, ambientato in un mondo futuristico in stile cyberpunk chiamato Veles.

The Ascent, classificazione ESRB

"Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell'arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto", recita la sinossi ufficiale del gioco.

"In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo."

Con due differenti classificazioni all'attivo, come detto, è molto probabile che l'annuncio delle versioni PS5 e PS4 di The Ascent arrivi a breve. Sempre che Sony non punti a inserire il gioco nella line-up di febbraio di PlayStation Plus.