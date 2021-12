The Ascent per PS5 e PS4 classificato a Taiwan, esclusiva temporale Xbox terminata?

The Ascent, a quanto pare, è stato classificato per PS5 e PS4 presso la rating board di Taiwan preposta alla catalogazione dei prodotti videoludici, cosa che fa pensare a un possibile arrivo prossimo del gioco su piattaforme PlayStation.

Sapevamo che The Ascent è un'esclusiva temporale Xbox, come la maggior parte degli accordi che vengono siglati con i third party in questi anni, specialmente per quanto riguarda i giochi indie, ma non sapevamo ancora la durata precisa di questo accordo che lega il gioco cyberpunk a Xbox Series X|S, Xbox One e PC.



È probabile che i termini siano ormai scaduti, dunque l'arrivo di The Ascent su PS5 e PS4 potrebbe essere vicino. Ovviamente non possiamo prendere questa classificazione come una notizia ufficiale, ma solitamente queste si basano su dati reali e possono facilmente arrivare prima degli annunci ufficiali, anche se in certi casi si sono registrati errori o placeholder.

Non resta dunque che attendere e vedere se The Ascent sia veramente in arrivo su PS5 e PS4, considerando che gli sviluppatori Neon Giant qualche mese fa avevano invitato ad attendere update sull'argomento. Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di The Ascent.