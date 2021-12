Quake: l'aggiornamento 2 introduce la modalità Horde sviluppata da MachineGames

Quake ha appena ricevuto l'Aggiornamento 2 su tutte le piattaforme. Parliamo dell'edizione rimasterizzata del gioco. Tra le novità più rilevanti spicca sicuramente la modalità Horde sviluppata appositamente da MachineGames. Pensata per 1-4 giocatori, mette i giocatori contro delle orde di nemici forza crescente.

Da notare che nel frattempo la versione PC del gioco è stata lanciata anche su Epic Games Store e che ci sono anche altri nuovi contenuti.

Stiamo parlando dell'add-on Honey, una nuova avventura single player sviluppata da Christian Grawer di MachineGames. Potete scaricare gratuitamente Honey dal menù degli add-on.

Ma non finisce qui, perché l'aggiornamento 2 introduce anche i seguenti miglioramenti generali:

Tutte le piattaforme

Mira automatica migliorata per ridurre la quantità di scatti e bloccare la visuale sui nemici.

Colore e tipo di mirino possono ora essere modificati dal menu delle opzioni di gioco.

Ora il menu degli add-on può essere utilizzato per usare gli add-on scaricati in precedenza mentre siete offline.

La chat di testo e la chat vocale Push-To-Talk sono ora disponibili nelle lobby pre-partita.

Solo PC

Aggiunta la possibilità di invitare amici su diverse piattaforme per PC utilizzando giocatori nella lista amici di Bethesda.net (opzionale).

Inoltre, sono stati risolti vari bug e problemi. Leggiamo dalla nota di rilascio ufficiale:

Tutte le piattaforme

Risolto un problema per cui Death Knight veniva chiamato Hell Knight nella campagna principale di Quake.

Ora i bot parlano meno.

Risolti i casi in cui i bordi delle texture erano visibili attorno a determinati elementi dell'interfaccia.

Risolto un problema per cui l'arma sparava subito dopo il rientro in multigiocatore.

Ora disattivare "Attiva microfono" prima di connettersi ai servizi online disattiva correttamente il microfono.

PlayStation 5

Risolto un problema di blocco relativo ai livelli segreti mentre si caricava un salvataggio.

Risolto un problema con l'audio del controller che non veniva riprodotto in multigiocatore quando ci si trovava nella lobby di qualcun altro.

Nintendo Switch

Le impostazioni di Zona morta e altre opzioni non dovrebbero avere più valori non selezionabili.

Risolto un problema con il messaggio a comparsa degli obiettivi che veniva tagliato quando il menu di pausa era attivo.

Microsoft Store (PC)

Ora l'impostazione "Primo controller" funziona correttamente.

Insomma, tante novità per questa versione riveduta e corretta del classico di id Software, che provocatoriamente qualcuno voleva votato come vero gioco dell'anno, visto che in effetti ha ben poca concorrenza in termini di divertimento puro.