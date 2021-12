Kojima Productions si espande per nuovi giochi e progetti di grosso calibro

Kojima Productions ha intenzione di espandersi in maniera notevole, come dimostrano i numerosi annunci di lavoro pubblicati dal team, attualmente alla ricerca di quasi 30 ruoli da coprire che spaziano in vari ambiti dello sviluppo e della creazione di giochi, a quanto pare da impiegare su progetti di grosso calibro.

Il team di Hideo Kojima sta cercando artisti, scrittori, level designer, project manager e tanto altro, come dimostra il sito ufficiale di Kojima Productions nella sezione sugli annunci di lavoro.

Kojima Productions: il logo del team

Sebbene la ricerca di personale su ampia scala sia una cosa piuttosto comune da parte dei team, il fatto che così tanti ruoli siano attualmente aperti significa che è in programma un'espansione di organico nell'immediato futuro, probabilmente per poter star dietro a un ruolino di marcia più sostenuto, forse per diversi giochi da portare avanti contemporaneamente.

In tutti gli annunci in questione, o quasi, si parla di "progetti di alto profilo", riportati al plurale, cosa che fa pensare allo sviluppo di più giochi contemporaneamente, oppure anche di progetti multimediali paralleli, considerando che il team ha recentemente aperto una divisione dedicata a serie TV, film e musica.

Le voci sui nuovi giochi in lavorazione presso Kojima Productions non mancano: di recente si è parlato di un nuovo gioco ancora con Norman Reedus, ma si parla da tempo anche di un possibile gioco sviluppato per cloud in collaborazione con Microsoft, sebbene sia possibile anche che lavori sia con Sony che con Microsoft in contemporanea.