The Game Awards 2021: aperte le votazioni del pubblico, scegliete il vostro GOTY

Aperto il primo round delle votazioni del pubblico dei The Game Awards 2021, che determineranno il gioco dell'anno scelto dal basso, per così dire. La votazione si divide in tre tornate, che faranno emergere l'8 dicembre 2021 il gioco più votato in assoluto. In questa prima fase ogni utente ha diritto a esprimere un massimo di dieci voti tra i titoli selezionati. I giochi più votati passeranno al round 2.

Se volete esprimere la Player's Voice (così si chiama questa categoria), non vi resta che andare su questa pagina e fare le vostre scelte.

I The Game Awards sono uno dei momenti più attesi dell'anno dall'industria dei videogiochi

Attualmente i giochi più votati (7%) sono tre: Resident Evil Village, Marvel's Guardians of the Galaxy e It Takes Two, seguiti (6%) da Forza Horizon 5, Halo Infinite, Ratchet & Clank: Rift Apart, Psychonauts 2, Metroid Dread e via via tutti gli altri.

Comunque sia, le votazioni sono state appena aperte, quindi c'è ancora tempo per ribaltamenti della situazione e altre sorprese. Avete ancora tempo due giorni per esprimere le vostre preferenze, quindi pensateci bene.

La selezione dei giochi che quest'anno concorrono per la categoria di GOTY ai Game Awards ha fatto molto discutere per l'esclusione di alcuni giochi molto apprezzati come Returnal e Forza Horizon 5. Questo è un ottimo modo per far sentire la propria voce.