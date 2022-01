Pokémon GO potrebbe ricevere delle pubblicità in-game e i fan non sono contenti

Secondo quanto indicato da un dataminer, Pokémon GO potrebbe iniziare a inserire pubblicità all'interno del gioco. I fan del videogame mobile in realtà aumentata non sono felicissimi per questa possibilità.

Il dataminer PokeMiners, come potete vedere nel tweet qui sotto, ha condiviso un'immagine nella quale mostra gli asset introdotti in Pokémon GO con l'update 0.227.0. Oltre a un nuovo effetto legato al fuoco e icone con colori differenti, sono state aggiunte anche una serie di immagini segnaposto per le pubblicità.

Le immagini sarebbero di varie dimensioni, a partire da piccoli banner orizzontali che occuperebbero poco spazio fino ad arrivare a vere e proprie immagini verticali di grandi dimensioni. È chiaro che ogni formato apparirà in diverse parti del gioco, dai menù, alle fasi di esplorazione delle mappe e via dicendo, sempre ammesso che vengano effettivamente inserite. I fan di Pokémon GO non sono però felicissimi per questa cosa, come dimostrato dalle risposte al tweet del dataminer.

Per il momento, ripetiamo, non sappiamo se le pubblicità saranno effettivamente inserite in Pokémon GO. È possibile che siano solo state realizzate in modo preventivo in caso in futuro si decidesse di optare per questa opzione.

