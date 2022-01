Xbox Series X|S, dicembre 2021 è stato il mese migliore di sempre per le vendite in UK

Dicembre 2021 è stato il miglior mese di sempre per Xbox Series X|S in UK a livello di vendite: stando ai dati consultati da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, la console Microsoft ha chiuso l'anno con risultati superiori rispetto al lancio.

La straordinaria convenienza di Xbox Game Pass, che ha già 31 giochi confermati al day one nel 2022, sembra aver convinto gli utenti inglesi nel corso dell'anno, traducendosi in un vero e proprio assalto a Xbox Series X e Xbox Series S lo scorso mese.

"Sto ancora analizzando i numeri di dicembre nel Regno Unito, ma posso anticiparvi che pare sia stato il più grande mese di sempre per Xbox Series X|S. Sì, incluso il mese di lancio", ha scritto Christopher Dring.

Naturalmente la ben nota questione della scarsa reperibilità di PS5, legata come sappiamo alla crisi dei semiconduttori, potrebbe aver influenzato le vendite in UK spingendo gli utenti a ripiegare su Xbox Series S, praticamente sempre disponibile, in assenza di alternative per Natale.

Sarà tuttavia interessante capire come si è mosso il mercato inglese in generale alla fine del 2021, e quali sono state le peforformance di Nintendo Switch, che insieme a Call f Duty: Vanguard ha dominato le vendite di novembre.