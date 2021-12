Clownfield 2042 è uno sparatutto multiplayer che prende in giro Battlefield 2042

Nonostante sembrasse una sorta di scherzo, Clownfield 2042 è realtà e verrà lanciato su Steam proprio con questo nome e tre modalità multiplayer disponibili all'uscita, prendendo chiaramente in giro Battlefield 2042.

Sviluppato da Riverside Sports, Clownfield 2042 è uno sparatutto in soggettiva multiplayer con ambientazione bellica, rappresentato con una grafica "low poly" piuttosto semplice, ma che richiama chiaramente lo stile di Battlefield 2042, dal logo stesso fino alle caratteristiche della mappa e delle ambientazioni.

Anche la storia è tutta un programma: "Dopo il cryptocrash del 2022 causato dagli NFT, la maggior parte delle nazioni è collassata e una nuova unione chiamata "No-Clowns" si è formata da questa nuova situazione. Fai parte di questa fazione e ti devi preparare alla guerra", si legge nella descrizione ufficiale su Steam.

Nel gioco ci troviamo a prendere il ruolo di un soldato equipaggiato con sei armi, che deve combattere contro i nemici per il controllo del fronte, all'interno delle mappe "più grandi mai viste" e con la massima quantità di nemici controllati dall'IA "che il vostro PC può gestire".

La parodia non si limita alla descrizione della storia, a quanto pare: "Provate l'intensità di All Out Clownfare su mappe piene di effetti meteo mediocri e altri eventi, come i tornado". Inoltre, "Perché giocare il gioco come dovrebbe essere fatto quando puoi saltare dentro un hovercraft e distruggere i nemici in questo modo? Distruggete la fisica del gioco e le regole del gameplay godendovi l'esperienza più rotta e non ottimizzata di sempre".

Insomma, il tono è abbastanza chiaro ma il gioco sembra avere comunque un certo studio dietro: sono presenti tre mappe (War Island, Paradise City e The Heat) e tre modalità di gioco, ovvero All Out Clownfare, Free for All with AI e Hovercraft Zone. Tanto per rimarcare il concetto, l'introduzione ufficiale di Steam si conclude con "Ci saranno anche tanti bug, lasceremo che ve li godiate e invece di sistemarli, rilasceremo altre skin". La data di uscita è fissata per oggi, 31 dicembre 2021, ma il gioco non risulta ancora acquistabile su Steam.