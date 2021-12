Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II finalmente giocabile in inglese, con una patch amatoriale

Stardust Crusaders ha rilasciato una patch che consente di giocare in inglese Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II, o Digital Devil Story - Megami Tensei II, uno dei giochi per NES più famosi tra quelli rimasti ancora non tradotti. Namco lo pubblicò in Giappone nell'ormai remoto 1990, ma decise di non portarlo in occidente (all'epoca erano moltissimi i giochi giapponesi che non uscivano dalla madrepatria).

Lo stato della patch è "Fully Playable", ciò significa che dopo averla installata potrete giocare a Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II dall'inizio alla fine, leggendo i testi in una lingua decisamente più fruibile dalle nostre parti rispetto al giapponese.

La patch per tradurre Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II è scaricabile da ROMhacking.net. Le istruzioni su come installarla si trovano sul file Readme ufficiale creato dagli autori.

Vediamo qualche immagine della versione inglese di Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II tradotto in inglese:

Naturalmente non c'è nemmeno da specificare che per patchare la ROM del titolo di Namco dovete disporre della versione originale. Visto che avete fatto bene a importarla dal Giappone anni fa?