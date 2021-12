House of the Dragon: George R.R. Martin è entusiasta del prequel de Il Trono di Spade

George R.R. Martin ha avuto modo di vedere il primo episodio di House of the Dragon, la nuova serie spin-off de Il Trono di Spade che fa da prequel agli eventi narrati nella celebre serie TV, rimanendone molto affascinato, tanto da dimostrarsi entusiasta del risultato raggiunto dalla produzione.

"Ho visto una versione ancora non del tutto montata del primo episodio e l'ho amato. È oscuro, è potente, è viscerale... proprio come mi piace che sia il mio fantasy epico", ha affermato l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco sul proprio sito internet. Martin ha fatto i complimenti agli showrunner Ryan Condal e Miguel Sopochnik per aver fatto un "lavoro fantastico" con la serie, aggiungendo che anche il cast è eccellente.

"Come è successo anche con Il Trono di Spade, molti spettatori avranno solo sentito parlare o visto alcuni degli attori, ma credo che vi innamorerete di molti d i loro", ha riferito Martin, aggiungendo poi un sornione "Solo per ritrovarvi con il cuore spezzato quando poi... ma no, non posso dirlo", indicando qualche classico colpo di scena con eliminazione a bruciapelo di qualche personaggio particolarmente amato.

"Penso che i Targaryen siano veramente in buone mani", ha riferito inoltre, concludendo con "Non credo proprio che vi deluderà", riferendosi alla nuova serie in produzione.

House of the Dragon, una scena della serie TV

Ambientata centinaia di anni prima degli eventi narrati nel Trono di Spade, House of the Dragon si incentra sulla storia della Casa Targaryen: con la conclusione della reggenza di Re Viserys (interpretato da Paddy Considine), si scatena una brutale guerra per la successione tra la sua amata figlia Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e la sua seconda moglie Regina Alicent Hightower (Olivia Cooke), che vuole dare il trono ai propri figli, la serie TV è prevista per il 2022 su HBO Max ma non ha ancora una data di uscita precisa.

In precedenza, avevamo visto il primo teaser trailer per lo spin-off di Game of Thrones su HBO, dopo la conferma dell'aggiunta nel cast anche di Fabien Frankel.