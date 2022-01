Bobby Kotick lascerà Activision Blizzard ad acquisizione conclusa, a quanto pare

Bobby Kotick lascerà Activision Blizzard non appena l'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft sarà conclusa, o almeno è ciò che hanno riferito alcune fonti anonime ai microfoni del Wall Street Journal.

Come abbiamo riportato nella lettera di Bobby Kotick ai dipendenti, l'attuale presidente e CEO di Activision Blizzard continuerà a svolgere il proprio ruolo nei mesi a venire, finché appunto la clamorosa operazione annunciata oggi non verrà finalizzata.

Sebbene dunque Kotick abbia risposto con un "no comment" alla domanda se rimarrà CEO dopo l'acquisizione, sembra proprio che il dirigente farà le valigie e lascerà tutto nelle mani di Phil Spencer.

Certo, la sua partenza non sarà indolore per le casse di Activision Blizzard: stando agli accordi in essere, Kotick avrà diritto a una buonuscita particolarmente ricca, sebbene la sua figura sia stata negli ultimi tempi al centro di gravi polemiche.

Probabilmente proprio per questi motivi Microsoft non avrebbe mai potuto accettare la sua permanenza in qualsivoglia ruolo, come si legge anche nella lettera di Phil Spencer ai dipendenti in cui ci sono diversi richiami al concetto di luogo di lavoro sicuro e inclusivo.