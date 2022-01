The Artful Escape arriva su PS5, PS4 e Nintendo Switch: data di uscita e trailer

The Artful Escape arriverà presto anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch, come annunciato oggi da Annapurna Interactive con tanto di trailer di presentazione e data di uscita per le nuove versioni dell'ottimo action adventure in 2D "musicale".

Il gioco era già comparso nelle rating board nei giorni scorsi, cosa che aveva fatto prevedere il suo arrivo sulle altre piattaforme, dopo il lancio su PC e Xbox, ma ora c'è la conferma ufficiale con tanto di data di uscita: il 25 gennaio 2022, ovvero la prossima settimana, The Artful Escape sarà disponibile anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Si tratta di un particolare action adventure "musicale" da parte del team Beethoven & Dinosaur, considerato uno dei migliori indie dell'anno 2021, se non uno dei migliori giochi in generale usciti nell'anno scorso, candidato anche a diversi premi ufficiali. Finora è stato disponibile solo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, lanciato direttamente al day one su Xbox Game Pass, ma arriverà dunque il 25 gennaio anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

The Artful Escape racconta la bizzarra storia di Francis Vendetti, musicista e figlio d'arte, alla ricerca di sé stesso proprio prima della sua prima esibizione live. Essendo sempre vissuto all'ombra del celebre padre, Francis deve affrontare uno strano e affascinante viaggio di formazione e scoperta per poter raggiungere la piena consapevolezza e sicurezza dei propri mezzi di musicista. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Artful Escape.