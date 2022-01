The Artful Escape arriva su PS5 e PS4? Gioco avvistato su PlayStation Store

The Artful Escape potrebbe essere in arrivo anche su PS5 e PS4, probabilmente al termine del suo periodo di esclusiva temporale che lo lega al momento a PC e Xbox, visto che sembra sia stato avvistato su PlayStation Store, comparso forse per errore prima del tempo.

The Artful Escape è un particolare action adventure "musicale" da parte del team Beethoven & Dinosaur ed è considerato uno dei migliori indie dell'anno 2021, se non uno dei migliori giochi in generale usciti nell'anno scorso, candidato anche a diversi premi ufficiali. Finora è stato disponibile solo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, lanciato direttamente al day one su Xbox Game Pass, ma sembra sia infine in arrivo anche su PS5 e PS4.

L'avvistamento è stato immortalato anche in screenshot, ma non c'è molto motivo di dubitarne: The Artful Escape, pubblicato da Annapurna, è probabilmente in arrivo sulle piattaforme Sony e forse anche su Nintendo Switch, considerando come funzionino solitamente le cose con i titoli indie e con il publisher in questione.

The Artful Escape avvistato su PS Store, come da screenshot di WellPlayed

Il gioco è comparso nella sezione "Coming Soon" del PlayStation Store, dunque non ha ancora una data di uscita precisa ma dovrebbe arrivare a breve, a questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Annapurna o Beethoven & Dinosaur. The Artful Escape racconta la bizzarra storia di Francis Vendetti, musicista e figlio d'arte, alla ricerca di sé stesso proprio prima della sua prima esibizione live.

Essendo sempre vissuto all'ombra del celebre padre, Francis deve affrontare uno strano e affascinante viaggio di formazione e scoperta per poter raggiungere la piena consapevolezza e sicurezza dei propri mezzi di musicista. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Artful Escape, mentre ricordiamo che il gioco è l'indie game migliore del 2021 secondo Forbes.