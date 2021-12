The Artful Escape è l'indie game migliore del 2021 secondo Forbes

The Artful Escape è l'indie game migliore del 2021 per Forbes, che ha pubblicato l'ormai tradizionale classifica di fine anno per premiare le produzioni indipendenti più interessanti degli ultimi dodici mesi.

Definito da Phil Spencer "uno di quei giochi che dimostra come il nostro medium sia arte", The Artful Escape è per Forbes "il gioco più felice, stupido e a suo modo straordinario del 2021".

Sensazioni che abbiamo confermato nella recensione di The Artful Escape, in cui il nostro Pierpaolo Greco ha parlato di un'esperienza meravigliosa sul piano musicale, nonché di un comparto artistico originale e identitario.

Forbes, gli indie game migliori del 2021



The Artful Escape Nuclear Throne Death's Door Unpacking Genesis Noir Maquette Omno Solar Ash OCO Last Stop

Lo scorso anno il titolo di miglior indie game dell'anno di Forbes è andato a HyperParasite, sviluppato dal team italiano Troglobytes Games.