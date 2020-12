HyperParasite è il miglior indie del 2020 per Forbes, festeggia il team italiano

HyperParasite è stato premiato come miglior indie del 2020 da Forbes: si tratta di uno straordinario riconoscimento per Troglobyte Games, il team italiano che ha realizzato il gioco.

Pubblicato lo scorso aprile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, HyperParasite ha infatti battuto concorrenti del calibro di SUPERHOT: Mind Control Delete, No Straight Roads e Neversong, aggiudicandosi l'ambito titolo.

"È una cosa totalmente inaspettata ma che ci riempie di orgoglio, soprattutto perchè il progetto è stato totalmente autofinanziato da un team piccolo come il nostro", ha commentato Luciano Iurino, uno degli sviluppatori di Troglobyte Games.

Lo studio di Gravina in Puglia naturalmente non si è fermato al successo di HyperParasite e sta lavorando a un nuovo, promettente progetto: Blind Fate: Edo no Yami, annunciato per PC e console al PAX Online qualche tempo fa.

Qui in calce potete vedere il trailer di lancio e alcune immagini di HyperParasite, disponibile per l'acquisto su Steam, PlayStation Store, Xbox Store ed eShop a 14,99 euro.