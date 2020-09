Blind Fate: Edo no Yami annunciato per PC, PS4, PS5, Xbox e Switch al PAX Online

Blind Fate: Edo no Yami è il nuovo, frenetico action sviluppato da Troglobytes Games, annunciato in occasione del PAX Online 2020 per PC, PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch con uscita fissata al 2021.

Vesti i panni del samurai Yami: eroe di un Giappone distopico in un nuovo periodo Edo. In questo mondo crudele ti potrai fidare solo della tua Katana ben affilata e di un potente Cannone a braccio: una combinazione mortale in grado di sopraffare ogni nemico. Vivente e non.

Cieco e privato della sua umanità, Yami è indissolubilmente legato e leale allo Shogun e vive per annientare i nemici del suo signore, fino al giorno in cui scopre l'insospettabile verità che si cela dietro i confini della realtà visibile.

Immergiti all'interno dello sbalorditivo, spaventoso e maestoso mondo di una grottesca megalopoli giapponese. Grattacieli abbandonati, nobili samurai, sentinelle armate di laser, robot assassini e inquietanti creature del folklore giapponese coesistono insieme in questo bizzarro universo post-apocalittico!

Qui sotto trovate il trailer d'esordio e le prime immagini di Blind Fate: Edo no Yami.