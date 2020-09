PlayStation Store: FIFA 20 a 4,89 euro e i giochi in offerta a meno di 10 euro

PlayStation Store è protagonista in questi giorni dell'ennesima mandata di offerte, con tanti giochi per PS4 disponibili a meno di 10 euro e alcune occasioni letteralmente imperdibili per i possessori della console Sony.

Spicca senza dubbio la promozione su FIFA 20: il calcistico di Electronic Arts può essere vostro per appena 4,89 euro anziché 69,99, ma come detto non si tratta dell'unico grande affare nell'ambito dell'iniziativa Selezioni Essenziali.

Volendo infatti rimanere sotto la soglia psicologica dei 10 euro per una manciata di acquisti compulsivi, potete comprare la Deluxe Edition di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege per 8,99 euro anziché 29,99, oppure un capolavoro action adventure come Uncharted 4: Fine di un Ladro a 9,99 euro anziché 19,99.

Restando nell'ambito di azione e avventura, sono disponibili anche Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a 7,49 euro anziché 29,99, la Deluxe Edition di Deus Ex: Mankind Divided a 6,74 euro anziché 44,99, Sleeping Dogs: Definitive Edition a 4,49 euro anziché 29,99 e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a 9,99 euro anziché 19,99.

Non è finita qui: ci sono anche Dark Souls II: Scholar of the First Sin a 9,99 euro anziché 19,99, Danganronpa V3: Killing Harmony a 9,59 euro anziché 59,99 e la Collector's Edition di Journey a 5,99 euro anziché 24,99.