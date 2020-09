Titanfall 3 in lavorazione? Con l'annuncio di EA Play le voci tornano alla ribalta

Titanfall 3 è in lavorazione? A quanto pare l'annuncio dell'inclusione di EA Play in Xbox Game Pass ha rilanciato le voci sullo sviluppo del gioco, per un motivo molto semplice.

Due settimane fa un utente ha infatti scritto un post su Reddit dicendo di aver parlato con alcuni suoi amici che lavorano in Electronic Arts, e che questi gli avevano appunto riferito la notizia riguardante EA Play su Xbox Game Pass, nonché il fatto che Titanfall 3 fosse in fase di sviluppo avanzato.

Ebbene, visto che la prima delle due notizie si è concretizzata con un annuncio, un paio di giorni fa, è possibile che la fonte dei rumor fosse attendibile e che dunque anche le voci riguardanti Titanfall 3 siano vere.

Sappiamo per certo che EA ritiene possibile un ritorno del franchise in futuro, ed è ovvio che Respawn Entertainment vorrebbe occuparsene dopo il grande successo di Apex Legends che, lo ricordiamo, è ambientato nel medesimo universo.

A questo punto non rimane che attendere, consapevoli che tuttavia eventuali conferme potrebbero arrivare non prima di qualche mese: l'autunno di quest'anno è monopolizzato da tante uscite di spessore e un eventuale Titanfall 3 non arriverà dunque prima del prossimo anno.