The Unfinished Swan disponibile su PC e iOS dopo gli indizi dei giorni scorsi

The Unfinished Swan è ora disponibile anche su PC e iOS, segno che gli indizi lasciati sui social nei giorni scorsi dal publisher del gioco, Annapurna Interactive, avevano uno scopo preciso.

Pubblicato originariamente su PS3 nel 2012 e approdato due anni dopo anche su PS4 e PlayStation Vita, il titolo d'esordio di Giant Sparrow racconta la storia di un ragazzino che si ritrova in un regno completamente privo di colori e prova a rimediare usando un pennello magico.

Esplora un misterioso paesaggio completamente bianco spargendo inchiostro per rivelarne i contorni in The Unfinished Swan.

Nei panni di Monroe, un orfano di 10 anni, seguirai un cigno fuoriuscito da un dipinto incompiuto per vagare in un regno surreale e fiabesco.

Ogni capitolo porta con sé nuove sorprese, nuovi modi di esplorare il mondo, un mucchio di creature bizzarre (e talvolta pericolose) e nuovi incontri con l'eccentrico re che ha costruito questo impero.

Il team di sviluppo ha poi realizzato un'altra avventura, in questo caso un walking simulator a base narrativa ma altrettanto toccante e coinvolgente: What Remains of Edith Finch.