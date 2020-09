Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, un video lo confronta con l'originale

Inutile girarci intorno. L'annuncio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è forse una delle cose che ha deluso maggiormente durante il secondo Ubisoft Forward trasmesso ieri sera. Non tanto per il gioco, le Sabbie del Tempo è senza dubbio uno dei giochi più amati dell'intero catalogo del publisher transalpino, quanto per i comparto tecnico sfoggiato. Per questo motivo è stato creato un video confronto tra il gioco originale e questo remake.

Nonostante sia stato ricreato da zero, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non ha impressionato dal punto di vista tecnico. Alcuni, addirittura, sostengono che l'originale del 2003 sia meglio. Ma si tratta della memoria che fa brutti scherzi o effettivamente il gioco di 17 anni fa è più bello?

Per rispondere a questa domanda, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto grafico tra Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e la versione del 2003 nel quale si evidenziano i miglioramenti e le differenze.

Cosa ne pensate di questo confronto? Vi ricordiamo che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake arriverà il 21 gennaio 2021 su PS4, Xbox One e PC, mentre su PS5 e Xbox Series X attraverso la retrocompatibilità. Lo comprerete?