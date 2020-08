Titanfall 3 è possibile: EA pensa che risentiremo parlare della serie in futuro

Nonostante le speranze di vedere un nuovo capitolo di Titanfall siano ridotte al lumicino, Forse non tutto è perduto. EA, infatti, per bocca del CFO Blake Jorgensen, pensa che risentiremo parlare di questa incredibile serie in futuro.

Questa affermazione potrebbe essere "scappata" al CFO di EA Blake Jorgensen mentre stava rispondendo ai rumor che sostengono che EA sia interessata a Warner Bros. Games. Jorgensen, infatti, ha detto che il colosso americano non è tanto interessato ad acquistare un portfolio di titoli, quanto a degli studi di talento. E come esempio ha portato Respawn.

Lo studio di Zampella, infatti, non è stato acquistato nel 2016 per aggiungere Titanfall al catalogo di giochi di Electronic Arts, ma per assicurare al publisher il talento dello studio che di lì a poco avrebbe pubblicato Apex Legends. Dicendo ciò, però, Jorgensen si è lasciato sfuggire una frase di troppo.

"Abbiamo voluto acquisire Respawn e dare loro un incredibile supporto per via dell'enorme talento di cui dispongono. Non è stato per via di Titanfall, senza offesa per Titanfall. E un gioco eccezionale e sentirete parlarne ancora di lui in futuro. Ma la decisione è stata presa per il team."

Quello che emerge, dunque, è che la serie di Titanfall non è morta e stata sacrificata sull'altare di Apex Legends. Il Battle Royale, infatti, ha assorbito diversi elementi che avrebbero dovuto essere nel terzo capitolo, ora cancellato. Ma evidentemente non tutti. EA, probabilmente rinfrancata dalle vendite Steam del gioco, sembra essere intenzionata a dare a questo shooter una seconda possibilità. Magari non facendolo uscire in contemporanea col nuovo Battlefield.

Vi piacerebbe un nuovo capitolo di Titanfall?