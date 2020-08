Football Manager 2021 subirà un ritardo a causa del coronavirus

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato che Football Manager 2021, la nuova edizione del celebre manageriale di calcio, subirà dei ritardi a causa del coronavirus. La pandemia, infatti, non ha solo influenzato lo sviluppo del gioco, ma ha reso anche poca chiara la situazione del calcio internazionale.

Attraverso un comunicato sul blog ufficiale della serie, Sport Interactive ha annunciato che non riuscirà a rispettare il classico appuntamento di ottobre col nuovo capitolo di Football Manager. Lo studio, infatti, è stato travolto dall'emergenza COVID-19. Una situazione che da una parte gli ha consentito di partecipare ad iniziative che altrimenti non avrebbe potuto sostenere e registrare un alto numero di utenti. Entrambe cose che gli hanno consentito di mantenere le entrate economiche su livelli accettabili.

Il rovescio della medaglia, però, è che il lavoro è stato frammentato per consentire ai dipendenti di svolgerlo da casa ma, nonostante i 20 nuovi sviluppatori assunti, lo studio ha subito dei ritardi e non sarà in grado di arrivare per tempo nei negozi.

La situazione del calcio internazionale, oltretutto, non li ha aiutati. Essendo il loro obiettivo quello di essere il più fedeli possibile con il calcio giocato, il fatto che molti campionati non abbiano ancora deciso date per la ripartenza, le regole e le squadre partecipanti, non ha aiutato a velocizzare lo sviluppo.

In compenso, però, Miles Jacobson promette delle novità di rilievo nel prossimo capitolo. Cosa vorreste vedere?