PS5: altre esclusive temporali importanti in arrivo, forse Final Fantasy 16?

PS5 potrebbe avere altre grosse esclusive temporali da svelare, forse già nello State of Play previsto per agosto 2020, con Sony che si sarebbe assicurata l'accesso esclusivo a qualche gioco di grosso calibro per un periodo di tempo limitato, forse addirittura Final Fantasy 16.

Si tratta solo di una voce di corridoio per il momento, ma il fatto che Sony abbia già in cantiere altre esclusive temporali di alto livello per PS5 è riferito da Jez Corden, giornalista piuttosto affidabile, sul podcast The Xbox Two, mentre il fatto che possa trattarsi di un Final Fantasy è solo fatto trapelare, inoltre non si parla specificamente di Final Fantasy 16, che in effetti risulterebbe strano veder tornare esclusivo, anche se Final Fantasy 7 Remake rientra in effetti tra le esclusive temporali, dunque un precedente recente c'è.

Proprio qualche giorno fa discutevamo del fatto che le esclusive temporali continueranno ad essere fondamentali per Sony e Microsoft nella next gen e questa voce di corridoio non fa che confermare l'idea, ma non c'è nemmeno bisogno di tante elucubrazioni, visto che la questione è sotto gli occhi di tutti.

Sia PS5 che Xbox Series X hanno avuto le proprie presentazioni alquanto farcite di esclusive temporali, a dimostrazione di come questa pratica continui ad essere una soluzione strategica piuttosto utilizzata da entrambe le compagnie, evidentemente con buoni risultati.

Si tratta di una cosa che tende a non essere apprezzata dai giocatori, perché di fatto si limita a escludere una o più piattaforme dall'accesso a particolari giochi che potrebbero, tecnicamente, essere dei normai multipiattaforma, ma evidentemente funzionano in termini di marketing e secondo Corden Sony si starebbe preparando ad annunciare altri titoli con accordi di esclusiva di questo tipo per il prossimo futuro su PS5, forse già dal prossimo State of Play di agosto.