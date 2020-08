Google Stadia regala tre mesi gratis agli utenti su Chromebook, Italia esclusa

La buona notizia: Google sta regalando tre mesi gratis di Google Stadia agli utenti che possiedono un Chromebook, dispositivo praticamente perfetto per il gaming via cloud. La brutta notizia: l'Italia è esclusa dall'iniziativa. Almeno nel momento che scriviamo: ma tutto è possibile, potrebbe venir presa in considerazione nel prossimo futuro.

Vediamo intanto come funziona l'iniziativa. Innanzitutto, come saperete, Google Stadia Pro è un servizio in abbonamento: al prezzo di 9,99 euro mensili consente di accedere a diversi titoli in streaming (Destiny 2: The collection, Metro 2033 Redux, GRID, solo per citarne alcuni; niente Fortnite, per ora); gli abbonati possono anche accedere allo streaming 4K HDR e all'audio 5.1. I possessori di un Google Chromebook ora possono ottenere tre mesi gratis di Google Stadia Pro, Italia esclusa.

Ed ecco le condizioni, infatti: per aderire all'iniziativa bisogna risiedere negli Stati Uniti, nel Canada, nel Regno Unito, in Germania o in Francia. Niente Italia, purtroppo. Google fornirà un codice che potrà poi essere sfruttato fino al 14 gennaio 2021; è disponibile anche per chi risulta già abbonato a Google Stadia Pro.

Eccovi infine la pagina web che vi permetterà di richiedere il codice promozionale per Google Stadia, naturalmente avrete bisogno di un Chromebook.