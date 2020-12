Cyberpunk 2077, le animazioni del protagonista rivelate dall'ombra fanno ridere

Cyberpunk 2077 utilizza una visuale in prima persona al fine di aumentare il coinvolgimento nelle atmosfere di Night City, ma a quanto pare gli sviluppatori hanno sfruttato questo espediente anche per nascondere alcune animazioni del protagonista.

Come ci hanno giustamente fatto notare nei commenti alla notizia sul reso di Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One presso i punti vendita GameStop negli USA, basta osservare la propria ombra durante il gioco per capire che c'è decisamente qualcosa che non va.

Sembra infatti che V si muova in maniera parecchio strana mentre corre, e sarebbe davvero divertente osservare la scena in terza persona. Chissà se qualcuno riuscirà a catturarla?

Le animazioni buffe non si fermano tuttavia qui: anche quando si salta imbracciando un'arma le cose non appaiono perfettamente a posto, come rivela nuovamente la proiezione dell'ombra sul terreno.

Insomma, al di là dei crash e delle performance su console, è chiaro che gli sviluppatori di CD Projekt RED dovranno migliorare anche questo aspetto dell'esperienza, che stona parecchio rispetto alla cura riposta nella resa visiva generale del gioco.